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Тим: остаётся только снять шляпу в знак уважения к сопернику

Теннис

Пятый сеяный австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал своё поражение от 97-й ракетки мира, американца Тенниса Сандгрена, в 1/8 финала Australian Open со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 3:6.

«Я чувствовал себя хорошо на корте. Это просто был один из тех дней, когда остаётся только снять шляпу в знак уважения к сопернику. Он играл очень хорошо даже после того, как я выиграл очень равный и напряжённый четвертый сет, он не сломался», — приводит слова Тима The New York Times.

За выход в полуфинал Australian Open Сандгрен поспорит с Чхун Хёном из Южной Кореи.

97-я ракетка мира Сандгрен одолел Тима в четвёртом круге Australian Open
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