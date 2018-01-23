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Фрешмены русского тенниса угадывают звёзд по крику

Теннис

Молодые российские теннисисты угадывают по крику своих звёздных соперников. Первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля первым угадал его преданный поклонник россиянин Карен Хачанов.

Андрей Рублёв с третьей попытки узнал Марию Шарапову. Хачанов и Дарья Касаткина ни на секунду не сомневались в ответе. А Даниил Медведев считает, что Шарапова и Виктория Азаренко очень похоже кричат. Белорусскую теннисистку безошибочно опознал Хачанов, Медведев и Касаткина также не ошиблись. А Рублёв в догадках перечислил едва ли не всех теннисисток из топ-100.

Eurosport признал экспертом по крикам Дарью Касаткину.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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