Мертенс разгромила Свитолину в 1/4 финала Australian Open, выиграв 2-й сет — 6:0

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в полуфинал Australian Open — 2018. В четвертьфинальном матче она разгромила украинку Элину Свитолину (4) со счётом 6:4, 6:0.

Поединок продолжался 1 час 13 минут. Мертенс подала навылет 2 раза, совершила 2 двойные и 14 невынужденных ошибок, заработала 26 виннеров и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Свитолиной 3 эйса и 14 виннеров, 19 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В полуфинале Мертенс сыграет с победительницей пары Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 2).