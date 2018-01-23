Свитолина: сегодня я чувствовала себя не очень хорошо. Меня беспокоило бедро

Украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от бельгийки Элисе Мертенс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 0:6.

«Сегодня я планировала просто играть в свой теннис, как обычно. Но мне пришлось нелегко физически. Я не смогла показать теннис хорошего уровня. Элисе — прекрасная теннисистка, выступающая на отличном уровне. Я не смогла ей соответствовать, потому что мне было тяжело. Перед началом турнира у меня было несколько проблем со здоровьем. Жаль, что сегодня я чувствовала себя не очень хорошо. Меня беспокоило бедро.

Проблемы начались после финала в Брисбене. Затем стало хуже, а потом ситуация менялась. У меня всегда есть тейп на бедре. Иногда всё нормально, но сегодня соперница играла здорово, а мне пришлось бороться с собой. Элисе не предоставила мне шансы. Стоит отдать ей должное. Она продемонстрировала отличную игру, я ничего не могла поделать», — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.