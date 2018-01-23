Мертенс: если бы перед AO сказали, что дойду до полуфинала, я бы рассмеялась

Бельгийка Элисе Мертенс прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:0. За выход в финал она поспорит либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, либо с датчанкой Каролиной Возняцки.

«Ощущения потрясающие. Конечно, я не ожидала такого результата. Я встречалась с Элиной в прошлом году. Это был тяжёлый матч. Но сегодня я была в отличной форме и провела прекрасную игру. Я очень рада. Думаю, это самая большая победа в моей карьере. Элина прекрасно двигается на корте, отлично защищается и атакует. Это была великолепная победа.

Я стараюсь продолжать прогрессировать и завтра буду тренироваться больше часа, чтобы постараться стать ещё сильнее.

В начале года я сыграла в Хобарте и защитила титул, я была очень этому рада. Перед Australian Open особых ожиданий у меня не было. В первом круге я играла с победительницей квалификации и считалась фаворитом. Это всегда непростая игра. Я прошла дальше, потом вышла во второй круг, но не ожидала, что доберусь до полуфинала.

Если бы мне до турнира сказали, что я дойду до полуфинала, я бы рассмеялась. Но, конечно, в теннисе возможно всё. Если ты веришь в себя, то случиться может всё, что угодно. Но полуфинал — это нечто.

Я встречалась с Суарес-Наварро и Возняцки раньше. Это будет непростой матч. Но может случиться всё. Нужно верить в себя и беречь энергию, чтобы демонстрировать прекрасные вещи на корте», — цитирует Мертенс официальный сайт турнира.