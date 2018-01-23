Рахимова вышла в третий круг юниорского Australian Open, Чараева выбыла

Россиянка Камилла Рахимова (16) вышла в третий круг юниорского Открытого чемпионата Австралии, разгромив словачку Викторию Морваёву со счётом 6:0, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Камилла дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Рахимова поспорит с представительницей Китайского Тайбэя Ен Лян (2).

Россиянка Алина Чараева во втором круге проиграла австралийке Амбер Маршалл со счётом 2:6, 4:6.