Скатов и Захаров пробились в четвертьфинал юниорского AO в парном разряде

Россиянин Тимофей Скатов и представитель Великобритании Эйдан Макхью, посеянные под четвёртым номером, пробились в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором круге они в двух партиях обыграли француза Джейми Флойда Ангеле и представителя Швейцарии Дамьена Венгера со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут.

За выход в полуфинал соревнований Скатов и Макхью поспорят с чехами Томашем Мачаком и Онджеем Штылером (6).

Россиянин Алексей Захаров и японец Наоки Тадзима (3) победили представителей Австралии Джейдена Корта и Александра Крнокрака со счётом 6:4, 6:3 и встретятся с румыном Филипом Кристианом Джиану и аргентинцем Тьяго Агустином Тиранте.