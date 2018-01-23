Сандгрен удалил все свои сообщения в «Твиттере» за последние 19 месяцев

Американец Теннис Сандгрен, обыгравший австрийца Доминика Тима в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3, удалил все свои сообщения в «Твиттере» за последние 19 месяцев.

Теннисист в своём аккаунте неоднократно вступал в перепалки на политические темы. На пресс-конференции Теннис сказал, что не будет удалять свои сообщения, так как считает многие из них интересными. Также он не подтвердил информацию о своей поддержке правого движения, несмотря на переписку с его членами. Тем не менее после своего прорыва в Мельбурне Сандгрен решил удалить сообщения.