Эдмунд вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв Димитрова

Британец Кайл Эдмунд пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в четырёх сетах обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (3) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 52 минуты. Кайл 13 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Эдмунд поспорит с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Марин Чилич (Хорватия, 6).

Кайл впервые пробился в полуфинал турнира «Большого шлема».