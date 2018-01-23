Чараева и Рахимова проиграли во 2-м круге юниорского AO в парном разряде

Российские теннисистки Алина Чараева и Камилла Рахимова не смогли пробиться в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Во втором круге они проиграли лидерам посева, представительнице Китайского Тайбэя Ен Лян и китаянке Синью Ван со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 54 минуты.

За выход в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Австралии Ен Лян и Синью Ван поспорят с победительницами матча Далайна Хьюитт (США)/Пейтон Стирнс (США) — Гергана Топалова (Болгария)/Даниэла Висмане (Латвия, 6).