В случае выхода в финал AO Эдмунд станет первой ракеткой Великобритании

Кайл Эдмунд, обыгравший в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4, стал шестым британцем, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема» в Открытой эре. Ранее это удавалось Энди Маррею (21 раз), Тиму Хенману (6), Роджеру Тэйлору (3), Джону Ллойду (1) и Грегу Руседски (1).

Кайл впервые выиграл пять матчей подряд на уровне профессионального тура, а также впервые победил соперника из топ-10.

В новом рейтинге ATP Кайл впервые в карьере войдёт в топ-30, а в случае победы в полуфинале Эдмунд обойдёт Энди Маррея и станет первой ракеткой Великобритании.