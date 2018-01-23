Макарова и Веснина пробились в полуфинал Australian Open в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) пробились в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в трёх сетах одолев канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань (6) со счётом 0:6, 6:1, 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут. На счету россиянок 1 эйс, 1 двойная ошибка и 5 брейков. Их соперницы дважды подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Макарова/Веснина — Дабровски/Ифань на Australian Open.

За выход в финал Макарова и Веснина поспорят с румынками Ириной Бегу и Моникой Никулеску (10).