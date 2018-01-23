Димитров: не имеет смысла говорить о том, что я сделал не так. Всё дело в Кайле

Болгарин Григор Димитров прокомментировал поражение от британца Кайла Эдмунда в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

«Кайл заслуживает уважения. Он заслуженно победил, всё просто. Он упорно работал в последние месяцы, я видел это, так как играл с ним пару раз. Я беру ответственность на себя. Не имеет смысла говорить о том, что я сделал не так, потому что всё дело в Кайле. Он победитель.

Я чувствовал, что он также немного устал и старался играть активнее. Иногда в такой ситуации играть даже сложнее. Ты можешь действовать хорошо, но соперник ответит неожиданными ударами. Это он и сделал. Сегодня всё шло по его сценарию. Я видел, что он заметно прибавил и добился отличного результата.

В любом случае все прошедшие матчи отняли немало сил. Я устал и психологически. Ты каждый день пытаешься что-то сделать, чтобы стать сильнее и почувствовать свежесть. Но сегодня я не смог найти путь к победе.

Я расстроен, но детально анализировать своё выступление сейчас не буду. Мне нужно отдохнуть пару дней, а потом оценить свою игру в Австралии», — цитирует Димитрова официальный сайт турнира.