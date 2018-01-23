Мать Сандгрена сломала ребро, отмечая победу сына над Тимом на Australian Open

Мать американского теннисиста Тенниса Сандгрена настолько бурно праздновала победу сына над австрийцем Домиником Тимом в четвёртом круге Australian Open со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3, что упала на бильярдный стол и сломала ребро.

«К счастью, у неё нет сотрясения. В моём районе целая группа людей смотрит матчи вместе с мамой. Они спускаются в подвал и вешают большой экран. Также там у неё есть бильярдный стол. Все радовались и праздновали. Она упала на стол и сломала ребро. Я убедил её отправиться в больницу. Сейчас она просто лежит, отдыхает и смотрит теннис», — цитирует Сандгрена официальный сайт тура.