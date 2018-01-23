Эдмунд: я понимал, что мой теннис может быть достаточно хорош для победы

Британец Кайл Эдмунд прокомментировал свою победу над болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4.

«Нервничал ли я? Мы говорили с тренером об этом. Нервничать — это нормально. Это обычная человеческая эмоция. Я принял это и сумел справиться. Я не в первый раз выходил на корт. Ты выходишь и играешь в свой теннис. Я понимал, на каком этапе мы встречаемся, но был сосредоточен на своей игре и старался наслаждаться матчем. Ощущения прекрасные.

Я обожаю всё, что сейчас со мной происходит здесь. Мне 23 года, я впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», впервые сыграл на одной из крупнейших арен мира. Я обыграл столь сильного соперника, как Григор. Я всё это понимал. Конечно, четвертьфинал или полуфинал турнира «Большого шлема» случаются не каждый день. Я старался наслаждаться игрой и понимал, что мой теннис может быть достаточно хорош для победы.

Может быть, в решающие моменты я играл смелее, и у меня проходили отличные удары. Я верил, что смогу сделать нечто хорошее на корте. Я отлично начал матч и провёл первый сет уверенно. Во втором сете было несколько брейков, но в целом я играл хорошо. Подавая на матч, я ощущал давление, но справился здорово.

Конечно, если я сыграю с Рафой, это будет потрясающий опыт для меня. Я провёл с ним упорный матч в Монте-Карло. В этот раз я также выйду с мыслью: «Почему бы вновь не показать хорошую игру?» — цитирует Эдмунда официальный сайт турнира.