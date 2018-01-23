Иванишевич: матч Надаль — Федерер — это как смотреть хороший фильм в 27-й раз

Победитель Уимблдона 2001 года в мужском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира хорват Горан Иванишевич поделился ожиданиями от возможной встречи испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Рафа — главный боец в теннисе. Он настоящий зверь, который никогда не сдаётся. Он играет очень агрессивно, выполняя мощные удары с форхенда и бэкхенда. Всегда хочется увидеть его игру с Федерером. Это как смотреть хороший фильм в 27-й раз. Их матчи никогда не получаются плохими, так как они полны эмоций, игры и всего остального», — приводит слова Иванишевича Marca.