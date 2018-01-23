Эдмунд вошёл в состав сборной Великобритании на матч с испанцами в Кубке Дэвиса

Капитан сборной Великобритании Леон Смит огласил состав команды на матч стартового раунда Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Испании. В заявку включены Кайл Эдмунд, 23 января пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2018 года, а также Лиам Броэди, Кэмерон Норри, Джейми Маррей и Доминик Инглот, сообщает официальный «твиттер» соревнований.

Игры пройдут со 2 по 4 февраля в Марбелье (Испания).

Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Франции, в финале победившая бельгийцев со счётом 3-2.