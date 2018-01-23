Надаль: не знаю, что будет с нами потом, если продолжим играть на таких кортах

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, есть ли объяснение тому, что он чаще всего в карьере получал повреждения на Открытом чемпионате Австралии. Рафаэль не доиграл четвертьфинальный матч турнира с хорватом Марином Чиличем, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0 в пользу Марина.

«Я не думаю, что есть конкретная причина. Возможно, сейчас не лучший момент, чтобы это сказать, но руководству АТР-тура стоит задуматься, почему так много игроков сейчас испытывают проблемы со здоровьем. У каждого из игроков впереди долгая жизнь после тенниса. Но если мы продолжим играть на таких жёстких кортах, то даже не знаю, что с нами будет после завершения карьеры», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.