Чилич: у Надаля были травмы, но он подошёл к Australian Open в отличной форме

Хорват Марин Чилич, вышедший в полуфинал Открытого чемпионата Австралии после отказа испанца Рафаэля Надаля от продолжения борьбы в пятом сете, прокомментировал исход поединка.

«У меня было много возможностей в третьем сете, которые я не смог реализовать. Рафа всем известен своим умением выигрывать решающие очки и здорово справляться с давлением. Мне немного не повезло на тай-брейке. После этого я стал играть активнее, взвинтил темп. Думаю, это было правильное решение. В целом после тай-брейка третьего сета я играл очень хорошо и отлично бил по мячу.

Я понял, что с Рафой что-то не так, только в четвёртом сете, когда он взял медицинский тайм-аут. В таких случаях ты не знаешь, что именно болит у соперника и насколько он готов бороться. Я просто старался придерживаться плана на игру и действовать не менее интенсивно, чем раньше. Мне жаль, что Рафа был вынужден сняться, потому что он всегда борется до конца и показывает на корте всё лучшее. Вероятно, у него были проблемы со здоровьем в межсезонье, но он смог подойти к Australian Open в хорошей форме. Он сыграл очень хороший турнир. Очевидно, что для него очень грустно так закончить своё выступление", — приводит слова Чилича официальный сайт турнира.