Определена дата жеребьёвки турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Жеребьёвка турнира St. Petersburg Ladies Trophy пройдёт на «Сибур Арене» в субботу, 27 января. Мероприятие начнётся в 15:00 по московскому времени. Соревнования пройдут на харде в зале с 29 января по 4 февраля.

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За титул будут бороться четыре теннисистки топ-10: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, латвийка Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия, а также россиянки Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова и Елена Веснина.