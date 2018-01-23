Видеообзор поражений Димитрова и Надаля в 1/4 финала Australian Open

Британец Кайл Эдмунд в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии переиграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4. За первый в карьере выход в финал соревнований серии «Большого шлема» 23-летний уроженец ЮАР, занимающий 49-е место в рейтинге АТР, поспорит с хорватом Марином Чиличем. Соперник шестой ракетки мира по четвертьфиналу испанец Рафаэль Надаль отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 6:3, 6:7, 6:2, 2:0 в пользу Марина.

Посмотреть видеообзор матча Димитров — Эдмунд можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Надаль — Чилич можно на «Чемпионате».