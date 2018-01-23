Видеообзор победы Возняцки и поражения Свитолиной в 1/4 финала Australian Open

Сегодня, 23 января, в Мельбурне состоялось два четвертьфинала женского одиночного разряда Australian Open. Бельгийка Элисе Мертенс уверенно переиграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 6:0. В полуфинале Мертенс сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, одолевшей испанку Карлу Суарес-Наварро — 6:0, 6:7, 6:2.

Посмотреть видеообзор матча Мертенс — Свитолина можно на «Чемпионате».

Посмотреть видеообзор матча Суарес-Наварро — Возняцки можно на «Чемпионате».

Полуфинал Мертенс — Возняцки пройдёт в четверг, 25 января.