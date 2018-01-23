Возняцки: я в восторге от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над испанкой Карлой Суарес-Наварро со счётом 6:0, 6:7, 6:2 в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Во втором сете Карла заметно прибавила, стала бить по мячу раньше и отодвинула меня за заднюю линию. Это сыграло определяющую роль на тай-брейке. В третьем сете я вновь начала играть ближе к линии. Показалось, что у меня осталось большее энергии.

Что касается полуфинала, то Элисе потрясающе начала сезон. Будет трудно, но я восторге от выхода в полуфинал, это будет очень интересно", — приводит слова Возняцки официальный сайт турнира.