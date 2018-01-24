Кербер отдала всего 3 гейма Кис и вышла в полуфинал Australian Open

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер (21) вышла в полуфинал Australian Open — 2018. В четвертьфинале экс первая ракетка мира разгромила американку Мэдисон Кис (17) — 6:1, 6:2.

Поединок продолжался 51 минуту. Кербер подала 1 эйс, заработала 13 виннеров, совершила 1 двойную и 7 невынужденных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Кис 13 виннеров, 4 двойные и 25 невынужденных ошибок, а также 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За место в финале Кербер поспорит с победительницей пары Симона Халеп (Румыния, 1) — Каролина Плишкова (Чехия, 6).