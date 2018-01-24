Скатов вышел в 1/4 финала юниорского Australian Open, Захаров выбыл

Россиянин Тимофей Скатов (1) пробился в четвертьфинал юниорского турнира Australian Open — 2018. В матче третьего раунда он одержал волевую победу над турецким теннисистом Янки Эрелем — 0:6, 7:5, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 35 минут. Скатов подал навылет 4 раза, заработал 27 виннеров, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Эреля 2 эйса, 18 виннеров, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. За выход в полуфинал юниорского Australian Open Скатов сыграет с представителем Китайского Тайбэя Чун Хсинь Ценом (6).

Ещё один россиянин Алексей Захаров (12) не доиграл до конца матч третьего круга с французом Юго Гастоном (5). При счёте 5:7, 0:1 Захаров отказался от продолжения борьбы.