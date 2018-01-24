Бабош и Младенович первыми вышли в финал Australian Open в паре

Венгерка Тимя Бабош и француженка Кристина Младенович (5) стали первыми финалистками Australian Open в парном разряде. В полуфинале они одолели тандем Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Пэн Шуай (Китай) (8) со счётом 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. Бабош и Младенович подали 4 эйса, заработали 23 виннера, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Се Шувэй и Пэн Шуай 2 двойные ошибки, 4 виннера и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

В финале Бабош и Младенович сыграют либо с россиянками Екатериной Макаровой и Еленой Весниной (2), либо с румынками Ириной Бегу и Моникой Никулеску (10).