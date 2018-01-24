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Чхун Хён обыграл Сандгрена на AO-2018 и стал первым корейцем в полуфинале ТБШ

Теннис

Теннисист из Южной Кореи Чхун Хён вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он уверенно обыграл американца Тенниса Сандгрена — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Чхун Хён подал навылет 7 раз, заработал 29 виннеров, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Сандгрена 12 эйсов, 37 виннеров, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Чхун Хён стал первым представителем Южной Кореи, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема». За место в финале он поспорит с победителем пары Томаш Бердых (Чехия, 19) — Роджер Федерер (Швейцария, 2).

Australian Open (м) 2018. 1/4 финала
24 января 2018 года, среда. 05:10 МСК
Теннис
Сандгрен
Чхун
Хён
4:6 6:7 3:6
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