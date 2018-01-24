Чхун Хён обыграл Сандгрена на AO-2018 и стал первым корейцем в полуфинале ТБШ

Теннисист из Южной Кореи Чхун Хён вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он уверенно обыграл американца Тенниса Сандгрена — 6:4, 7:6 (7:5), 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. Чхун Хён подал навылет 7 раз, заработал 29 виннеров, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Сандгрена 12 эйсов, 37 виннеров, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Чхун Хён стал первым представителем Южной Кореи, пробившимся в полуфинал турнира «Большого шлема». За место в финале он поспорит с победителем пары Томаш Бердых (Чехия, 19) — Роджер Федерер (Швейцария, 2).