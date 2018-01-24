Кербер: я старалась с первого же розыгрыша играть агрессивно

Немка Анжелика Кербер прокомментировала свою победу над американкой Мэдисон Кис в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:1, 6:2.

«Мы уже встречались раньше, и я знала, чего ожидать. Я понимала, что Мэдисон будет выполнять мощные удары и отлично подавать. Я старалась с первого же розыгрыша играть агрессивно, хорошо двигаться и доставать как можно больше мячей. В последние недели я старалась в этом прибавить и сегодня хотела сама контролировать ситуацию на корте. Я отлично чувствую мяч и наслаждаюсь игрой. Я просто вновь хотела играть в свой теннис. Ощущения прекрасные.

Я не думаю о личных встречах, так как каждый матч начинается с нуля. Это новый турнир. Мы провели немало встреч. Как я говорила раньше, я сосредоточена на своей игре и не заглядываю вперёд. Сегодня мне было важно хорошо подавать. Это стало ключевым моментом.

Я упорно работала в межсезонье и знала, что могу играть хорошо. Знаю, что могу побеждать в упорной борьбе, в том числе на крупнейших турнирах. Я старалась вернуть ощущения, которые испытывала в 2016 году, и наслаждаться игрой. Для меня также очень важно хорошо себя чувствовать и за пределами корта», — цитирует Кербер официальный сайт турнира.