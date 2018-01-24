Кис: сегодня я ничего не могла ответить Кербер

Американка Мэдисон Кис прокомментировала своё поражение от немки Анжелики Кербер в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 1:6, 2:6.

«Думаю, Анжелика сыграла здорово. Я старалась пробовать разные вещи на корте, но в целом играла нестабильно. В первой партии я была очень пассивна, поэтому двигалась и ускорялась не очень хорошо. Я не слишком довольна продемонстрированным теннисом, однако я боролась и пыталась остаться в игре. Иногда бывает так, что ты играешь не очень хорошо.



Кербер здорово достаёт все мячи и делает так, что тебе приходится выполнять более мощные удары, чем с другими соперницами, так как она вытаскивает больше остальных. Я старалась найти баланс между стабильной и агрессивной игрой и не давать Кербер диктовать условия на корте.

Соперница играла агрессивнее, чем в наших предыдущих встречах. Она выходила вперёд, пробивала навылет. Я ничего не могла ей ответить сегодня», — цитирует Кис официальный сайт турнира.