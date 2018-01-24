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Надаль должен восстановиться после травмы через три недели

Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, снявшийся по ходу четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с представителем Хорватии Марином Чиличем при счёте 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 из-за повреждения, сможет восстановиться через три недели. 24 января первая ракетка мира прошёл обследование в одной из клиник Мельбурна. Врачи обнаружили повреждение подвздошно-поясничной мышцы.

После возвращения в Испанию Рафаэль будет отдыхать несколько дней и начнёт курс восстановления. Через пару недель он сможет приступить к тренировкам на корте, а общий срок восстановления должен составить три недели, сообщает журналист Бен Ротенберг в «Твиттере».

Надаль снялся по ходу пятого сета матча с Чиличем в четвертьфинале AO
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