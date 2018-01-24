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Халеп уверенно победила Плишкову и сыграет с Кербер в полуфинале Australian Open

Теннис

Румынская теннисистка Симона Халеп (1) вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в двух сетах обыграв представительницу Чехии Каролину Плишкову (6) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Первая ракетка мира совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Плишковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии уроженка Констанцы поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер (21).

Australian Open (ж) 2018. 1/4 финала
24 января 2018 года, среда. 08:00 МСК
Симона
Халеп
Каролина
Плишкова
6:3 6:2
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