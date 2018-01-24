Чхун Хён — полуфиналист Australian Open с самым низким с 2004 года рейтингом

Представитель Южной Кореи Чхун Хён вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх партиях обыграв американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3. Он стал игроком с самым низким с 2004 года рейтингом, которому удалось выйти в эту стадию Australian Open. Чхун Хён располагается на 58-й строчке рейтинга ATP.

В 2004 году в полуфинал Открытого чемпионата Австралии пробился российский теннисист Марат Сафин, на тот момент занимавший 86-ю позицию в рейтинге.

В полуфинале Чхун Хён сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) — Томаш Бердых (Чехия).