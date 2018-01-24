Сандгрен: СМИ настраивают соседа против соседа. Я буду говорить только о матче

Американец Теннис Сандгрен, проигравший в четвертьфинале Australian Open представителю Южной Кореи Чхун Хёну со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6, перед началом пресс-конференции прочитал подготовленную речь о том, что будет отвечать лишь на вопросы об игре. Накануне стало известно, что Теннис удалил все свои сообщения в «Твиттере». В частности, в своём аккаунте он делал немало резких политических заявлений, а в одном из твитов назвал Серену Уильямс «отвратительной».

«Вы стремитесь найти яркую историю, создать сенсационную обложку и выставить меня тем человеком, которого хотите видеть. Вы скорее увековечите пропаганду, чем поощрите стремление искать и находить информацию под разными углами, стремление учиться, менять и расти. Это вы лишаете людей человечности и настраиваете соседа против соседа. Вы сами ускоряете наступление ада, который мы все хотели бы избежать.

Я твёрдо убеждён, что высшей ценностью является добродетель каждой личности вне зависимости от пола, цвета кожи, религии или сексуальной ориентации. Я продолжу путь самосовершенствования. Я в ответе только перед богом. Я буду отвечать на вопросы только о матче, если вы не против», — в частности сказал Сандгрен.