В 11:30 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют чех Томаш Бердых (19) и представитель Швейцарии Роджер Федерер (2). По личным встречам впереди вторая ракетка мира — 19-6.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Федерер на Australian Open.

Победитель этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Австралии поспорит с представителем Южной Кореи Чхун Хёном.