Плишкова: не думаю, что Халеп выиграет Australian Open. Кербер сейчас сильнее

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала своё поражение от румынки Симоны Халеп в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 2:6.

“Даже не знаю, что случилось со мной по ходу матча. Я хорошо начала игру, а Симона действовала не лучшим образом. В первой паре геймов она допускала ошибки. Очень важным был гейм, выиграв который я могла повести 4:0. Вероятно, я взяла бы тот сет. Но, думаю, Симона всегда хорошо играет со мной, так что не знаю, в чём заключается проблема. Наверное, в следующий раз мне нужно будет что-нибудь изменить.

Я вела 3:0, и у меня были шансы сделать 4:0. Не думаю, что и после этого я играла плохо. Просто было много долгих розыгрышей, а она отлично читала мою игру.

Моя подача не так эффективна в матчах с Халеп. Она здорово действует на приёме и очень сильна в ударах с бэкхенда. Есть пара моментов, в которых я могу играть лучше. Но не думаю, что я сделала что-то не так. Может быть, в ключевых моментах я сыграла неудачно. Вообще, наши матчи с ней похожи друг на друга. Чувствую, ей просто очень удобно играть со мной. Я стараюсь играть быстро, но ей это нравится. Ей даже не нужно прикладывать силу, она использует мою скорость, и в итоге именно я больше бегаю по корту.

Сможет ли она завоевать титул? Не думаю, что Халеп выиграет турнир. Кербер сейчас сильнее», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.