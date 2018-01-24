Халеп: матч с Кербер станет вторым марафоном на Australian Open для меня

Румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с немкой Анжеликой Кербер.

«Думаю, это был прекрасный матч. Лучший для меня на турнире. Я медленно входила в игру, но затем нашла свой ритм и ко всему адаптировалась. Я играла очень хорошо. Может, в начале на моей игре сказались эмоции и состояние ноги. Я не знала, как всё сложится и как я буду бегать. Я понимала, что в матче с ней я должна буду быстро двигаться. Она сильно бьёт по мячу, поэтому мне нужно было играть близко к задней линии и действовать мощно. Но затем я стала лучше чувствовать ритм и заиграла агрессивнее.

Я лучше читаю её игру, но каждый матч получается сложным. Никогда не знаешь, как всё получится, потому что у Каролины случаются сумасшедшие удары. К тому же у неё отличная подача. Однако сегодня я много раз читала её подачу и мощно действовала на приёме. Именно поэтому я стала доминировать на корте. Каролина немного расстроилась из-за того, что подача не приносила ей успеха.

Приятно было выиграть восемь геймов кряду. Это придало уверенности, что я могу завершить матч, действуя именно так. Но когда ты выигрываешь так много геймов подряд, то всё равно остаётся опасность. Мне нужно было сохранять концентрацию. При 4:1 я знала, что если проиграю гейм, то должна буду брать следующий. Так и получилось. Это здорово.

Матч с Кербер станет вторым марафоном на турнире для меня. Но я к этому уже привыкла. Я отлично знаю её. Понимаю, что мне будет противостоять сильная соперница. Ей нравится выступать здесь. Но мне тоже здесь уже нравится. После двух подряд поражений в первом круге я добилась результата получше. Я постараюсь выложиться по полной, как в предыдущих матчах. Я не думаю о результате. Сложно думать об этом после всего, что со мной было. Сейчас я просто стараюсь играть как можно лучше для победы», — цитирует Халеп официальный сайт турнира.