Веснина: мы с Макаровой даже не думаем о карьерном «Большом шлеме»

Россиянка Елена Веснина, пробившаяся в паре с Екатериной Макаровой в финал Открытого чемпионата Австралии, поделилась ожиданиями от встречи за титул. В полуфинале они в двух сетах обыграли румынок Ирину Бегу и Монику Никулеску со счётом 6:4, 6:3 и сыграют с венгеркой Тимей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

«Поверьте, мы будем играть, не ощущая давления. Так же было и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Все говорили, что мы должны взять золото, но мы знаем, как это тяжело. Сейчас мы даже не думаем о карьерном „Большом шлеме“. Мы выходим на корт и отдаём все силы, поддерживая друг друга», — цитирует Веснину официальный сайт Australian Open.