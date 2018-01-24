Федерер победил Бердыха и сыграет с Чхун Хёном в полуфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (2) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в трёх сетах обыграв чеха Томаша Бердыха (19) со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Роджер 15 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Бердых — Федерер на Australian Open.

За выход в финал Федерер поспорит с представителем Южной Кореи Чхун Хёном.