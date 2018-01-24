С. Уильямс — Сандгрену: я не нуждаюсь в твоих извинениях и не прошу их

Американка Серена Уильямс опубликовала ответ своему соотечественнику Теннису Сандгрену по поводу одного из удалённых им твитов, в которых он назвал празднующую успех в розыгрыше Серену «отвратительной», и отреагировала на предложенные им извинения.



«Теннис, я не нуждаюсь в них и не прошу их. Но есть целая группа людей, заслуживающих того, чтобы ты извинился. Я не смогу потом смотреть в глаза своей дочери и говорить ей, что я просто тихо сидела и ничего не делала. Нет! Она должна знать, как постоять и за себя, и за других, на моём примере.



Быть взрослым — значит уметь извиняться и признавать, что ты неправ, понимать, что твои ошибки не характеризуют тебя", — написала Уильямс в своём «твиттере».