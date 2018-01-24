Видеообзор четвертьфинального матча Халеп — Плишкова на Australian Open

Первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп, вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, за 1 час 12 минут в двух сетах обыграв шестую сеяную, представительницу Чехии Каролину Плишкову, со счётом 6:3, 6:2. Халеп совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

За выход в финал Открытого чемпионата Австралии уроженка Констанцы поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер (21).

Видеообзор четвертьфинального матча Симона Халеп — Каролина Плишкова можно посмотреть на «Чемпионате».