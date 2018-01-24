Все игроки топ-10 и Шарапова выступят на турнире в Дохе в середине февраля

Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире категории Premier 5 в Дохе (Катар), который пройдёт с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает официальный сайт Катарского олимпийского комитета.



Известно также, что в турнире примут участие все игроки топ-10: румынка Симона Халеп, датчанка Каролина Возняцки, украинка Элина Свитолина, испанка Гарбинье Мугуруса, чешка Каролина Плишкова, латвийка Елена Остапенко, француженка Каролин Гарсия, американка Винус Уильямс, британка Йоханна Конта и американка Коко Вандевей.