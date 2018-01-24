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Чилич или Эдмунд станет вторым финалистом АО не из «Большой четвёрки» за 10 лет

Теннис

Победитель полуфинала Australian Open в мужском одиночном разряде из верхней половины сетки — хорват Марин Чилич или британец Кайл Эдмунд — станет вторым теннисистом не из «Большой четвёрки», пробившимся в финал Australian Open за последние десять лет. В 2014 году в финал вышел Стэн Вавринка, который в четырёх партиях неожиданно обыграл Рафаэля Надаля.

До того последним финалистом не из числа членов «Большой четвёрки» был француз Жо-Вильфрид Цонга в 2008 году. Впрочем, тогда ещё не существовало и такого понятия, как «Большая четвёрка», — в теннисе доминировали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

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