С. Уильямс планирует выступить на турнире в Индиан-Уэллсе

Американка Серена Уильямс собирается выступить на соревнованиях категории Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (США), который проходит в первой половине марта. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Напомним, Серена не выступала на этом турнире на протяжении почти 15 лет, объявив ему бойкот после свиста и расистских оскорблений со стороны зрителей в 2001 году. После этого Уильямс-младшая не приезжала в Индиан-Уэллс до 2015 года, когда дошла до полуфинала. В 2016-м Серена играла там в финале, где уступила белоруске Виктории Азаренко.



Отметим, что на следующие турниры, начиная с Майами, Серена не сможет попасть по рейтингу, так как потеряет все очки после завершения Australian Open. Соответственно, в Индиан-Уэллсе Уильямс точно будет несеяной.