Минелла вернётся в тур после родов в начале февраля

32-летняя Мэнди Минелла из Люксембурга примет участие в турнире ITF с призовым фондом $ 25 тыс. в Гренобле (Франция), который стартует 5 февраля. Это будет первый турнир Минеллы после рождения дочери, Эммы Лины, в конце октября 2017 года. Отметим, что Мэнди долго продолжала выступать, будучи беременной — её последним турниром в прошлом году стал Уимблдон, начавшийся в первых числах июля.



Лучшим рейтинговым достижением Минеллы была 66-я строчка в сентябре 2012 года, после выхода в третий раунд US Open.