Хэнман: у Эдмунда отличный форхенд, и к тому же ему нечего терять

Известный британский теннисист Тим Хэнман проанализировал игру своего соотечественника Кайла Эдмунда, который впервые в карьере пробился в полуфинал Australian Open и встретится там с хорватом Марином Чиличем.



«Форхенд Кайла — отличное оружие, одно из лучших в его игре. Думаю, в нынешнем туре его форхенд входит в пятёрку лучших. Ему нужно стараться захватывать инициативу, диктовать условия игры. Если он этого не сделает, то диктовать ход игры будет Марин Чилич.



Есть ощущение, что он стал подавать немного лучше — изменил постановку ног перед подачей, стал лучше пользоваться силой ног. Это помогает, но он может ещё прибавлять. Оба хорошо подают, и оба не лучшим образом двигаются, так что каждый из них будет хотеть атаковать.



Кайл играет хорошо, и у него есть оружие, которым он способен победить Чилича. К тому же ему нечего терять — так же, как было в матче с Григором Димитровым», — приводит слова Хэнмана The Guardian.