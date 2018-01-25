Текстовая трансляция матча Халеп — Кербер на Australian Open

Не ранее 8:00 по московскому времени начнётся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира, румынка Симона Халеп (1) встретится с экс первой ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (21). Отметим, что в случае поражения Халеп может лишиться первой строчки в пользу датчанки Каролины Возняцки.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Кербер на Australian Open.

В финале победительницу матча будет ждать либо Возняцки, либо бельгийка Элисе Мертенс.