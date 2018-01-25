Марах и Павич пробились в финал Australian Open в парном разряде

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич (7) пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в трёх партиях одолев представителя Японии Бена Маклаклана и немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Оливер и Мате 8 раз подали навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале Открытого чемпионата Австралии Марах и Павич сыграют с победителями противостояния Боб Брайан (США)/Майк Брайан (США, 6) — Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия)/Роберт Фара (Колумбия, 11).