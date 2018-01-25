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Марах и Павич пробились в финал Australian Open в парном разряде

Теннис

Австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич (7) пробились в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, в трёх партиях одолев представителя Японии Бена Маклаклана и немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 2 часа 28 минут. Оливер и Мате 8 раз подали навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету их соперников 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале Открытого чемпионата Австралии Марах и Павич сыграют с победителями противостояния Боб Брайан (США)/Майк Брайан (США, 6) — Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия)/Роберт Фара (Колумбия, 11).

Australian Open — парный разряд (м) 2018. 1/2 финала
25 января 2018 года, четверг. 05:15 МСК
Бен
Маклаклан
Ян-Леннард
Штруфф
Оливер
Марах
Мате
Павич
6:4 5:7 6:7
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