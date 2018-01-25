Скатов проиграл в четвертьфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии

Лидер посева юниорского Australian Open россиянин Тимофей Скатов не сумел пробиться в полуфинал, в трёх сетах проиграв представителю Китайского Тайбэя Чун Син Цену (6) со счётом 6:2, 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут. Тимофей дважды подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

За выход в финал юниорского Открытого чемпионата Австралии Чун Син Цен поспорит с представителем Великобритании Эйданом Макхью.