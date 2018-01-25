Возняцки: спустя 7 лет я всё ещё помнила о проигранном Ли На полуфинале

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над бельгийкой Элисе Мертенс в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«У меня впереди ещё один матч. Думаю, эти две недели сложились прекрасно для меня. Я очень довольна и горжусь тем, что в трудные моменты смогла изменить ситуацию в свою пользу, а когда всё было хорошо я только прибавляла. Я очень рада выходу в финал. Вне зависимости от того, что будет дальше, я выкладывалась по полной. Когда я выйду на корт в субботу, у меня будет всё для победы.

Спустя 7 лет я всё ещё помнила о проигранном Ли На полуфинале. Но мы всё время учимся. У меня были матчи, когда я отыгрывала матчболы, и чему-то училась. Бывало так, что я проигрывала встречи, в которых у меня были матчболы. В итоге мы можем лишь стараться использовать свой шанс, свой момент, когда предоставляется такая возможность. Но поражение от Ли На было одним из самых обидных в карьере, потому что я чувствовала, что играла лучше.

Сегодня я занервничала, подавая на матч при счёте 6:3, 5:4. Хотя в первых трёх очках я сделала не так уж много неправильного. Я выполнила две хорошие подачи, затем ошиблась в ударе с форхенда по линии на пару миллиметров и вместо 40:0 стало 30:15. Внезапно ситуация изменилась. Но я собралась и, к счастью, смогла победить в двух сетах.

На тай-брейке я старалась играть агрессивно, подавать первым мячом и просто выполнять хорошие удары.

Я всегда верила себя. У меня был тяжёлый период, когда я получила несколько травм. Это было тяжело психологически. Но когда я с этим справилась, я знала, что если буду здорова и продолжу упорно работать, то могу добраться до финала турнира «Большого шлема». Я дала себе время. Думаю, если ты чувствуешь, что не можешь далеко проходить по сетке, то нет смысла играть. Я всегда хотела сражаться и быть лучшей, поэтому всё ещё играю», — цитирует Возняцки официальный сайт турнира.