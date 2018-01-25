Мертенс: я боролась до конца, но Возняцки была немного лучше

Бельгийка Элисе Мертенс прокомментировала своё поражение от датчанки Каролины Возняцки в полуфинале Открытого чемпионата Австралии со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

«Я с нетерпением ждала этой встречи. Но Каролина сегодня играла отлично. Она здорово подавала, выполняла прекрасные удары с отскока и была агрессивна. Я испытываю смешанные чувства. Конечно, я проиграла, но рада, что впервые дошла до полуфинала турнира «Большого шлема».

Я отдала все силы на корте и боролась до конца. Конечно, при счёте 5:4 и 30:0 в пользу Каролины мне было нелегко. Но я выложилась по полной. 6:5, 6:6 — я боролась. Но Каролина сегодня была немного лучше. Во многих геймах счёт был 40:40, и их результат мог быть другим. Но в целом я наслаждалась каждым моментом на центральном корте. Это были прекрасные две недели.

Я поверила, что возможно всё. Например, в своём втором матче я уступала 0:5. Думаю, психология очень важна, и всё тело должно работать отлично. В теннисе возможно всё.

Круто, что мне удалось войти в топ-20. Это уже другая история, но всё равно это лишь рейтинг. Не могу сказать, что топ-20 — моя цель. Надеюсь, я смогу подняться ещё выше», — цитирует Мертенс официальный сайт турнира.